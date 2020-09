Kim Kardashian congela il suo account Instagram contro l'odio in rete

Kim Kardashian West, la regina dei social da milioni di follower, ha congelato (per un giorno) il suo profilo Instagram insieme ad altre celebrità, per protestare contro il social di Mark Zuckerberg per la sua gestione di fake news e odio online.

La star è stata fra i primi ad aderire all'iniziativa: "La disinformazione condivisa sui social media ha un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia" ha dichiarato in un tweet. "Non posso restare in silenzio mentre queste piattaforme continuano a consentire la diffusione di odio, propaganda e disinformazione", ha scritto in un post pubblicato dai suoi diversi account social.







Insieme a lei, con l'hashtag #StopHateForProfit, anche Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Orlando Bloom, Kerry Washington e Sacha Baron Cohen.

“Facebook ignora l’odio e la disinformazione sui propri siti. Non è un errore operativo. Sceglie deliberatamente di preferire il profitto rispetto alle persone e alla democrazia”, ha scritto Jennifer Lawrence, chiedendo ai fan di unirsi alla campagna. “Questi strumenti non sono stati costruiti per diffondere odio, violenza e disinformazione – ma quando compagnie ed individui ne traggono un vantaggio finanziario o meno, è loro responsabilità mitigare questi utilizzi indesiderati”, ha spiegato invece Ashton Kutcher. Leonardo di Caprio, noto per il suo attivismo, ha commentato l'iniziativa come un’opportunità per Facebook per creare delle piattaforme più sicure.