Laura Sala: la giornalista nuovo capo ufficio stampa al Ministero dell'innovazione

Laura Sala è il nuovo capo ufficio stampa al Ministero dell’Innovazione tecnologica e della Digitalizzazione, guidato dal ministro Paola Pisano (M5S). Andrà ad affiancarsi al direttore per la Comunicazione del dicastero, Daniele Chieffi e al direttore operativo David Casalini, che si occupa del coordinamento della comunicazione sull’App Immuni. “Sono molto felice per questa nuova esperienza stimolante, mi inserisco in un ambiente giovanile ed effervescente” dichiara Laura Sala, riporta Prima Online. “La collega arriva in un momento di grande crescita per le attività del Dipartimento e del ministro. A lei il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”. Queste le parole di Chieffi riportate da Prima Online.

Chi è Laura Sala

Giornalista parlamentare all’agenzia di stampa Asca e quindi askanews, Laura Sala vanta una solida esperienza nella comunicazione istituzionale, in ruoli delicati e anche molto tecnici, iniziata con il governo Monti a fianco del ministro dei Rapporti con il Parlamento con delega all’attuazione del programma, Piero Giarda. Attività proseguita poi al Ministero dell’Economia e delle finanze sotto i governi Letta, Renzi e Gentiloni quale capo ufficio stampa dei ministri Fabrizio Saccomanni e Pier Carlo Padoan, per rientrare poi al suo impegno in askanews pochi mesi dopo l’arrivo di Giovanni Tria con il governo Conte I.