Guerra, Brindisi (Rete4) intervista Sergej Lavrov

Questa sera, 1° maggio, intervista esclusiva a Zona Bianca, appuntamento domenicale in prima serata su Retequattro.

Per la prima volta in una tv europea, faccia a faccia del conduttore della trasmissione Giuseppe Brindisi con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov che spiegherà il punto di vista del Cremlino sulla guerra in Ucraina.