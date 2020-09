Addio Le Débat, chiude il bimestrale dello storico Pierre Nora

Chiude Le Débat, bimestrale fondato 40 anni fa dallo storico e saggista Pierre Nora. Il giornale, racconta Prima Online, aveva debuttato raccontando i funerali di Jean-Paul Sartre, e in questi anni si era affermato come la voce più importante del mondo intellettuale francese.

Questo oggi, dice Nora, non è più possibile e la volontà di “difendere uno spazio di discussione pubblica” si infrange contro la “cultura del bavaglio”, il silenzio delle idee, oltre alle diffcoltà economiche. Una grave perdita per il dibattito politico. “L’offerta che rappresentiamo non corrisponde più alla domanda, anche se il nostro pubblico ci è rimasto fedele”.