Le Iene sorpresa: torna dopo 16 anni una Iena amatissima dal pubblico di Italia 1

La prossima stagione tv delle Iene registra un'uscita annunciata e un rientro a sorpresa che farà sicuramente piacere agli spettatori del programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti.

Le Iene, Antonino Monteleone lascia e vola a Rai 2 per L'altra Italia

L'addio, come noto da giorni, sarà quello di Antonino Monteleone. Per l'ormai ex Iena presto si apriranno le porte del prime time di Rai2, dove condurrà L'altra Italia, programma di approfondimento giornalistico sulle orme di Michele Santoro e di Enrico Lucci.





Le Iene, Alessandro Sortino torna su Italia 1

Chi torna invece alle Iene lo ha svelato in anteprima Tv Blog. Si tratta di Alessandro Sortino. Non una notizia ufficiale, ma la voce è forte è forte e "con molta probabilità riabbraccerà Le Iene, programma abbandonato sedici anni fa, quando decise di approdare altrove e sposare nuovi progetti"





Dal 2008 a oggi, Sortino è stato protagonista in diverse altre trasmissioni: da Presa Diretta a Piazzapulita, passando per Tv 200 di cui direttore creativo. Senza dimenticare che ha firmato per Rai 2 Nemo-Nessuno Escluso (con Enrico Lucci) e il talk. Popolo Sovrano