Lite furiosa fra Sallusti e Parenzo da Giletti: "Pallone gonfiato, sei un f.."

Litigio furibondo fra il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e il giornalista David Parenzo nel salotto domenicale di Massimo Giletti Non è l'Arena su La 7. "Non accetto lezioni di giornalismo da chi ha scritto che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak". E' il finimondo: la scintilla accesa da Parenzo fa scatenare il putiferio. Giletti tenta di indossare i panni del domatore di tigri ma Sallusti è incontenibile e si lancia in un refrain sgarbiano: "Parenzo sei un deficiente! Sei un deficiente! Sei un deficiente! Sei un pallone gonfiato!" e ancora "Sei un pallone gonfiato e idiota di Cruciani". La discussione va avanti e Parenzo ci mette il carico: "Ecco prendiamo lezioni dal pulitzer". Sallusti accantona tutta la propria grazia e rincara la dose: "Sei un fallito!". Nasce tutto nell'ambito di un dibattito più ampio sul caso Romano che vede in studio, oltre a Sallusti e Parenzo, anche il vignettista Vauro e la giornalista Annalisa Chirico.