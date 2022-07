Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: "Quello che fai è contro la legge"

Selvaggia Lucarelli vs Chiara Ferragni: "Portarsi a casa le cose dall'hotel è reato"

È scontro tra Ferragni e Lucarelli. Chiara Ferragni, regina assoluta delle influencer nostrane, ha pubblicato un video su TikTok in cui “confessa” una sua abitudine: prendere gli accappatoi degli alberghi prima di lasciarli. “Ditemi che voi non lo fate”, la didascalia scelta dall’influencer. “Se lo fa Chiara, posso farlo anche io” oppure: “Sono così povero che negli hotel dove vado non ci sono gli accappatoi ma solo asciugamani”, alcuni dei commenti sotto al filmato condiviso dall’imprenditrice digitale il 21 luglio scorso.

A non prenderla sul ridere è, appunto, Selvaggia Lucarelli. La giornalista e firma del quotidiano Domani, infatti tuona: “È reato”. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso”.

Non contenta, la Lucarelli ha riportato l’estratto di un articolo: “Quello che per l’ospite può sembrare divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà per la legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro”. Per ora, la compagna del rapper Fedez non ha ancora replicato alla giornalista.