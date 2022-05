Macron, Micron e... L'ironia perniciosa della rete

La vignetta del giorno e l'ironia della rete

E' la rete bellezza... e non puoi farci nulla. Affaritaliani.it, come sempre, dà voce al web e pubblica la vignetta del giorno che raffigura il presidente francese rieletto Emmanuel Macron, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ribattezzato "Micron" e l'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi a cui la rete riserva una perniciosa ironia.

