Maltempo, il centro di Fanza allagato: Affari su Rtl. VIDEO

Maltempo in Emilia Romagna

Emilia Romagna nella morsa del maltempo. Thomas Camurani, 22 anni, si è collegato in radiovisione su Rtl 102.5 News con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Alessandra Vatta e Marco Scotti, condirettore di affaritaliani.it. "Ho trascorso la notte ad aiutare tante persone bloccate in casa. Molti hanno dormito sui tetti. Il centro storico di Faenza è ridotto cosi: acqua altissima, fango ovunque. Per ore siamo stati senza energia elettrica e poco campo sui telefoni cellulari", racconta il 22 enne nel corso del collegamento. Thomas vive a Faenza, in collegamento da via Lapi mostra una situazione disastrosa causata dall'esondazione del fiume Lamone. "Sono stato fino alle 4.30 del mattino con i soccorritori. Un incubo. Sono state salvate tantissime persone", conclude il ragazzo.