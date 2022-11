Mara Venier, bella, bionda e...già mamma: le foto da giovane. Imperdibili

Mara Venier da giovane, le foto della conduttrice di "Domenica In" a 20 anni. Scatti imperdibili

Mara Venier come non l’avete mai vista. La bellezza, senz’altro, è un parametro soggettivo dell’aspetto umano. Ognuno di noi ha i suoi gusti, certo, ma è innegabile la presenza, in certi casi, di bellezze naturali e oggettive.

Un esempio più che valido? Mara Venier. La conduttrice, fiorino all’occhiello del pomeriggio di Rai 1 con “Domenica In”, anche a 72 anni ha mantenuto il fascino che la ha sempre accompagnata lungo questi anni di televisione.

Ma avete mai visto Mara Venier quando aveva 20 anni? Ecco degli scatti imperdibili pubblicati dalla stessa conduttrice sul proprio profilo Instagram.

Mara Venier da giovane, gli scatti da perdere il fiato