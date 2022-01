Mattarella: oltre 13 mln e mezzo per messaggi di fine anno, share al 65,99%

Su Canale 5 si sono sintonizzati per seguire le parole di Mattarella 3 milioni 591 mila spettatori con il 17.48% di share

Sono stati 13.567.860 i telespettatori che hanno seguito l'ultimo messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel complesso lo share e' stato del 65,99 per cento. In dettaglio, su Rai1 il messaggio del capo dello Stato ha raccolto 6 milioni 336 mila spettatori pari al 30.8% di share, su Rai2 847 mila con il 4.1%, su Rai3 1 milione 129 mila pari al 5.5%.



Su Rainews 24 lo hanno seguito 131.571 mila persone (0.56%). A questi dati vanno aggiunti coloro che hanno ascoltato le parole del presidente su RaiPlay e Rai Italia. Su Canale 5 si sono sintonizzati per seguire le parole di Mattarella 3 milioni 591 mila spettatori con il 17.48% di share, su Rete4 410 mila con il 2%. Su La7 i dati Auditel inglobano il messaggio del presidente nel tg delle 20, che ha avuto 759 mila spettatori pari al 3.8% di share.