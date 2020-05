Media: è morto Sandro Petrone, storico inviato speciale e conduttore del Tg2

Il celebre inviato della Rai Sandro Petrone, corrispondente dalle sedi di New York, Londra, Mosca e Parigi, si è spento all'età di 66 anni.



Aveva 66 anni il conduttore della Rai Sandro Petrone, che ha lavorato all'edizione del Tg2 delle 13:00 dal 1997 al 2012.



Approdato alla Rai nel 1979, il giornalista è stato un importante corrispondente dell'emittente, primo a trasmettere da località come: Kosovo, Iraq, Libano, Usa (attentato dell'11 settembre), Madrid, Iran, Afghanistan, Libano, Libia. Come riportato dal Corriere della Sera, Petrone è stato anche pioniere nella produzione di registrazioni usando la propria telecamera.

Sandro Petrone era fortemente contrario alla truffa della disinformazione, intravedendo nel lavoro del giornalista una missione informativa, diceva: "Chi fa informazione è al servizio dei cittadini".