Mondo Nuovo, Santoro lancia un nuovo quotidiano "anticonformista"

Mondo Nuovo: Michele Santoro lancia un nuovo quotidiano. Scriveranno anche gli influencer

Santoro lancia un nuovo quotidiano. “Sto dando vita a una nuova start up che si chiamerà Mondo Nuovo. Si batterà contro il conformismo, darà voce ai giovani, farà emergere il pensiero diverso e la parte dimenticata della società, affermerà i diritti di tutti contro i privilegi di pochi".

A dare l'annuncio su Facebook è stato lo stesso giornalista e conduttore televisivo, Michele Santoro, pronto a lanciarsi in una nuova avventura editoriale.

Obiettivo finale della start up, spiega l'autore di Samarcanda e Servizio Pubblico, "è la creazione di un quotidiano multimediale e sperimentale, innovando le forme di partecipazione esistenti. Avrà una redazione centrale, una redazione diffusa sul territorio nazionale e una rete di opinionisti. Aspiranti reporter, videoreporter, videomaker, influencer e socialmedia manager possono inviare un breve video di autopresentazione o un curriculum con foto".

Grandi competenze? Non per forza. Per entrare a far parte del progetto non è obbligatorio essere già degli addetti ai lavori. "Per chi non abbia ancora avuto esperienze professionali - spiega Santoro - si richiede una normale dimestichezza con il linguaggio del web, amore per le immagini (anche realizzate col solo uso del telefono), voglia di impegnarsi in un’avventura nuova, di ribellarsi e cambiare il mondo”.