Nasce "Napoleone", il sex talk social con Pupo e Cruciani

Tutti coloro che pensavano di essere esperti e di sapere tutto sul sesso dovranno ricredersi. Da domani, 18 giugno, ecco la bussola in grado di farvi orientare nell’alfabeto dell’ars amandi. Al via, infatti, "Napoleone. Sex talk con Cruciani e Pupo", il nuovo format di MNcomm, realizzato in collaborazione con Escort Advisor, che propone sulle pagine Facebook e Instagram di Giuseppe Cruciani e Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, otto pillole video (ciascuna di circa 5 minuti), disponibili ogni venerdì, in cui si affrontano tematiche e pratiche legate al sesso.

Il titolo del format fa riferimento alla controversa figura di Napoleone Bonaparte: tutti ne conoscono le imprese militari sul campo di battaglia, ma sono in pochi a sapere delle sue vicende erotiche. È proprio il generale francese, protagonista della prima fase della storia contemporanea europea, a ispirare l’ammiccante sigla iniziale. Ogni tematica è introdotta da citazioni più o memo auliche come quelle di Charles Bukowski, Arthur Schopenhauer, Gabriele D’Annunzio, Honoré de Balzac, Alda Merini, Vittorio Sgarbi e Rocco Siffredi.

A salire in cattedra ecco poi i gemelli diversi Giuseppe Cruciani e Pupo, che potendo attingere da un invidiabile bagaglio di esperienze personali, rivelano segreti ancora incofessati e dispensano opinioni e consigli sui temi trattati. Al centro del dibattito ci sono argomenti scottanti legati a dimensione, masturbazione, prostituzione, vulva, verginità, sesso orale, sadomaso e transessualità.