Nella Silicon Valley è nato il primo sindacato per i lavoratori di Google, dopo le pressioni dei dipendenti. Come si legge su primaonline "più di 225 dipendenti di Mountain View formano un sindacato, l’Alphabet Workers Union affiliato alla Communications Workers of America che rappresenta i lavoratori nelle telecomunicazioni e nei media negli Stati Uniti e in Canada".

Il New York Times definisce questa nuova nascita "insolita nell'industria Hi-Tech".