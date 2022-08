Nedved balla il trenino con tre donne: il video diventa virale sui social

Pavel Nedved balla il trenino con tre donne a una festa: esplode la bufera social

Pavel Nedved come non l’avete mai visto. Dopo aver rappresentato la Juventus in occasione dei sorteggi di Champions, l’ex pallone d’oro e vicepresidente del club bianconero è tornato a Torino per seguire allo Stadium la sfida contro la Roma. Nella tarda serata di domenica, però, il nome dell’ex fuoriclasse è diventato di tendenza sui social per una situazione che col calcio giocato non ha nulla a che fare. È infatti spuntato un video che mostra un Nedved intento a ballare con tre donne.

Nel filmato diventato virale in tempi record, si vede il dirigente della Juventus all'interno di un locale con amici e amiche alle prese con un balletto particolare. Nedved si lascia andare ad una sorta di trenino molto ravvicinato, disinibito.

Il tutto è stato caricato sui social, a distanza di circa 24 ore da Juventus-Roma, sebbene non ci siano certezze su quando effettivamente sia stata quella festa. Nedved, d'altronde, da circa un paio d'anni è un uomo sentimentalmente libero. Stando alle notizie provenienti dalla Repubblica Ceca, come riporta Fanpage, si è separato ormai definitivamente da sua moglie. Nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni sulla nuova vita sentimentale dell’ex calciatore con la popolare cantante e attrice slovacca Dara Rolins.

Quest'ultima, in questi giorni ha pubblicato alcuni scatti della sua vacanza italiana, in compagnia delle sue amiche ballerine. Il gruppo, molto unito, ha anche fatto capolino allo stadio ospite di Nedved, in occasione della trasferta della Juventus a Marassi per il match contro la Sampdoria. In uno dei contenuti pubblicati sul profilo ufficiale della compagnia, viene raccontato il viaggio italiano, con tanto di alcune immagini di momenti condivisi con lo stesso Nedved per un evento. Per ora, non è ancora chiaro se siano loro all'interno del video circolato in queste ore.