Nel primo semestre chiuse 1.410 edicole, drastica riduzione vendita quotidiani

Nel primo semestre del 2020 in Italia hanno chiuso 1.410 edicole che salgono a 2.027 se si includono anche i punti non esclusivi. Non solo: la previsione di perderne un altro migliaio entro l’anno. Si è assistito in media a un calo del 30% con punte del 70%, si è mantenuta la drastica riduzione della vendita delle copie dei quotidiani (al giorno oggi sono un milione e 200mila contro i quasi 8 milioni di 15 anni fa). La situazione drammatica del settore, come riporta Primaonline, è stata tracciata dal consulente legale di Snag - Sindacato nazionale autonomo giornalai, avvocato Dario De Vitofranceschi, al Tavolo veneto della filiera editoriale, webinar organizzato con Snag dalla Confcommercio del Veneto, guidata da Patrizio Bertin.