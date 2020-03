Nintendo Italia, Stefano Calcagni nuovo Head of Marketing

Nintendo nomina di Stefano Calcagni a Head of Marketing per la filiale italiana. Riporta direttamente al Direttore Generale, Andrea Persegati.

Nel nuovo ruolo, Calcagni assume la responsabilità di coordinare le attività di marketing e le campagne di comunicazione di tutti i prodotti Nintendo, con l’obiettivo di incrementare il valore del brand e favorirne l’espansione sul mercato italiano.

Calcagni, 40 anni, approda in Nintendo nel 2012, dove, fino ad oggi, ha ricoperto il ruolo prima di Brand Manager e poi di Senior Brand Manager per l’Italia, seguendo tutte le attività di marketing e comunicazione legate all’intrattenimento delle console domestiche e portatili. Dopo un’iniziale come giornalista presso Il Resto del Carlino, nel 2005 entra a far parte del gruppo di DeAgostini Publishing, ricoprendo il ruolo di di Senior Product Manager, nell’ambito della creazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti per le aree Kids, Teens, Home Video, Cartoon e Music. In DeAgostini ha ricoperto anche il ruolo di Rights Acquisition Manager nell’ottica dell’acquisizione e gestione licenze per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti a livello internazionale.

“Nominando Calcagni Head of Marketing abbiamo deciso di valorizzare una risorsa meritevole attraverso un percorso di crescita interna che consentirà di portare avanti importanti obiettivi di sviluppo in collaborazione con la Direzione Commerciale e l’head quarter internazionale”, dichiara Andrea Persegati, Direttore Generale di Nintendo Italia.

“Sono orgoglioso di questo nuovo incarico che mi permette di mettere a disposizione dell’azienda le mie competenze, la mia esperienza e la grande passione per il mondo Nintendo”, afferma Calcagni, “Insieme a tutto il team Marketing, l’impegno sarà rivolto alla definizione delle strategie e delle iniziative più efficaci per contribuire all’espansione dei nostri brand all’interno del mercato”.