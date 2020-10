'No alla mascherina', 'Usarla sempre'. Ilaria Capua un caso su Twitter

Su Twitter scoppia il caso Ilaria Capua, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, spesso ospite nelle trasmissioni televisive negli ultimi mesi di pandemia da Covid-19. Tanto che l'hashtag #capua risulta tra i trend Trending Topic di Twitter.

Diego M in un tweet sottolinea le contraddizioni della virologa nel giro di sei mesi:

•07/04/2020, Ilaria Capua: «io personalmente la mascherina non la porto» https://la7.it/dimartedi/video/coronavirus-come-e-quando-utilizzare-mascherina-e-guanti-ilaria-capua-07-04-2020-318328

•11/10/2020, Ilaria Capua: «la mascherina va portata sempre, sottolineo sempre» https://corriere.it/salute/malattie_infettive/20_ottobre_11/ilaria-capua-covid-ecco-regole-proteggerci-vita-notturna-va-reinventata-d58b1dfa-0b07-11eb-a7e3-5ef727c833ab.shtml

In un tweet di 'Non Voto il PD' di sabato sera si legge: "Virologi in TV, agente di Ilaria Capua: "Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell’università siamo attorno ai 2Mila Euro più Iva”. Svegliatevi coglioni!".

Francesca Totolo scrive: "Ricordo a tutti che la #IlariaCapua è un veterinario con specializzazione all'Università di Pisa in igiene e sanità animale. #Dpcm #Lockdown2".

Ma c'è anche chi la difende, Grazia Santacroce scrive in tweet: "Dovrebbe parlare lei a nome di tutti i virologhi #IlariaCapua chiara concisa ed efficace".