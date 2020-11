Onlyfans, il boom dell'Instagram senza censura. Pieno di vip nudi, ma si paga

Onlyfans è diventata una realtà. La nuova piattaforma è letteralmente espolosa, facendo registrare una crescita esponenziale grazie anche all'epoca Coronavirus e al lockdown. Il nuovo Instagram per vip disinibiti ha raggiunto i 30 milioni di iscritti, con 450 mila creatori di contenuti. Il nuovo social network, nato nel 2016, - si legge sulla Verità - permette di vendere contenuti privati, senza affidarli ad un aggregatore gratuito. Il sito si accontenta di poche informazioni: numero di carta di credito, documento d'identità che attesti la maggiore età e stop. I contenuti sono a pagamento a tariffa decisa da chi li mette sul mercato.

Ma il successo è arrivato con l'adesione di tanti vip, - prosegue la Verità - soprattutto donne: belle, famose e molto disinibite. Con le sue foto osè Bella Thorne ha fatto 2 milioni di dollari in una settimana. Idem Cardi B, offrendo contenuti in deshabillè per 5 dollari al mese. Sulla piattaforma spopolano anche i veri attori del porno, da Rocco Siffredi a Malena a Valentina Nappi, con contenuti esclusivi dei loro backstage. Pare che anche Alberto Genovese, l'imprenditore di Facile.it, reclutasse tante ragazze delle sue feste attraverso questa piattaforma.