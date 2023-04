Paola Ferrari: "Mi hanno esiliato per un anno da Rai Sport". Poi i litigi choc con Alessandra De Stefano

Paola Ferrari: “Sono stata esiliata per un anno”. Poi i litigi con l'ex direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano

Paola Ferrari si toglie qualche sassolino dalle scarpe. “Sono stata esiliata in Rai per un anno, mi hanno allontanata dai Mondiali”, tuona la giornalista “veterana” di Rai Sport in un’intervista a “La Verità”. Poi un ringraziamento alla Santanchè: “Ci siamo volute bene e abbiamo litigato molto. Ma in me c’era un buco, lei lo ha colmato facendo una cosa di cui le sono grata. Insieme ad altri onorevoli in commissione di vigilanza ha fatto interpellanze su interpellanze per capire cosa stesse succedendo a Rai Sport”.

Rai Sport, Paola Ferrari chiude il discorso con la De Stefano

Inoltre, si è parlato a lungo del rapporto conflittuale tra Paola Ferrari ed Alessandra De Stefano, con quest’ultima che è stata accusata da alcuni “anziani” della redazione di favorire troppo i più giovani e le collaborazioni esterne. Ora però la Ferrari non vuole tornare sull’argomento.

“Non voglio parlare di Rai in rapporto a me. Alessandra De Stefano ora è a Parigi a fare la corrispondente, era lì che voleva andare. Auguri. Spero che la nuova Rai farà emergere i valori dello sport che sono la sana competizione, l’allenamento, il sacrificio, l’accettazione della sconfitta. Tutti valori che servono ai ragazzi. Io ho lavorato con i più grandi: Tosatti, Brera, Galeazzi, Mario Sconcerti e Gianni Mura”.

Rai Sport, l’addio di Alessandra De Stefano e le polemiche

La scelta di Alessandra De Stefano di fare un passo indietro dal ruolo di direttrice di Rai Sport ha fatto molto discutere. La giornalista ha occupato il ruolo solo per un anno e mezzo ma da quanto emerge dalle stanze Rai non sono stati mesi semplici. In particolare la De Stefano, ora corrispondente Rai da Parigi, si sarebbe scontrata più volte proprio con Paola Ferrari e con Enrico Varriale. A creare tensione anche lo scarso coinvolgimento lamentato dalla sede di Milano e il taglio dei costi per i tecnici.