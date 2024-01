Pedretti, Lucarelli replica: "Nessuna gogna social". E lascia X e Facebook

Caso Pedretti, Selvaggia Lucarelli: "Il suicidio ha cause complesse"

Selvaggia Lucarelli, giornalista, tiene a respingere ogni accusa di odio e shitstorm per il caso di Giovanna Pedretti, titolare della pizzera "La Vignola" di Sant' Angelo Lodigiano, trovata morta nella serata di domenica presso il fiume Lambro. La procura di Lodi, intanto, indaga per istigazione al suicidio contro ignoti.

A chi la colpevolizza per aver esposto, insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli, la signora alla gogna mediatica, Lucarelli scrive:

"Si sta parlando di gogna, ma di fatto non c'era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social. Temo quindi che si sappia troppo poco dei pregressi, della storia personale". Ed aggunge: "Ogni volta che qualche sito dedica un articolo a me, spesso stravolgendo parole per farmi sembrare Belzebù, sotto ci sono talmente tanti insulti che se fossi fragile sarei da tempo in una clinica psichiatrica. Ad essere ottimisti".

La vicenda

La vicenda nasce venerdì mattina, quando diversi giornali riprendono la notizia della pizzeria nel Lodigiano colpita da una recensione omofoba: “Pizza eccellente ma non mi sono trovato a mio agio, mi hanno messo vicino a gay e a un ragazzo disabile”.

Giudizio al quale Pedretti aveva risposto in modo encomiabile dando una lezione di stile a tutti ed invitando l'utente a non ripresentarsi più nel suo locale.

Il giorno dopo, sabato, entra in scena la Lucarelli che inizia a instillare i primi dubbi sulla veridicità della recensione: “A proposito di marketing e buone azioni. L’eroina del giorno (ieri) è stata questa Giovanna Pedretti, titolare di una pizzeria di Sant'Angelo Lodigiano. La signora promuove l’iniziativa “pizza sospesa” a favore di disabili in accordo con una associazione. Bene, diventa un’eroina perché pubblica indignata questa recensione e la sua risposta (non torni più blabla). I giornali e le tv ne fanno un’eroina. Brava, risposta esemplare, andiamo tutti a mangiare da lei”.

Poi il dubbio: “Peccato che come fa notare Lorenzo Biagiarelli (il suo compagno) quella recensione non può essere vera. È un grossolano fotomontaggio (e infatti la titolare dice che è stata cancellata). Dunque, a meno che la signora non ci spieghi come può essere originale quel commento e non ci mostri lo screen originale dalla pagina di Google, siamo di fronte a un’operazione di marketing spacciata per eroica difesa di gay e disabili” .

A proposito di marketing e buone azioni. L’eroina del giorno (ieri) è stata questa Giovanna Pedretti, titolare di una pizzeria di Sant'Angelo Lodigiano. La signora promuove l’iniziativa “pizza sospesa” a favore di disabili in accordo con una associazione. Bene, diventa un’eroina… pic.twitter.com/nWLwTA3dug — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 13, 2024

Il post di addio: pausa sia da X che da Facebook

Selvaggia Lucarelli, dopo essere anche stata minacciata di morte sui social, questa mattina ha pubblicato una lunga riflessione su X per dare il suo punto di vista su quanto accaduto nelle ultime ore. Un post in cui annuncia, inoltre, che prenderà una pausa sia da X che da Facebook, rimanendo unicamente su Instagram: