Piatto e trasparente. Via il nero. Bmw cambia ancora il logo. LA FOTO

Per la sesta volta nella sua storia, Bmw cambia il suo logo. E per svelarlo - scrive www.primaonline.it - ha scelto la presentazione della nuova i4 Concept, avvenuta in streaming dato l’annullamento del Salone dell’Automobile di Ginevra 2020 causa Coronavirus.

Un design piatto, in trasparenza, e senza il caratteristico anello nero, studiato per guardare alle sfide e alle opportunità della digitalizzazione, come spiega Jens Thiemer, Senior Vice President Customer & Brand della casa automobilistica tedesca.

“Con un’estetica discreta e una veste grafica flessibile ci prepariamo per la molteplicità di canali e touchpoint di comunicazione nei quali BMW in futuro potenzierà la sua presenza, sia online che offline”, ha puntualizzato.