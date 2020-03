Playboy, finisce un’epoca lunga 70 anni:lascia il cartaceo e resta in digitale

Playboy non uscirà più in versione cartacea. Come scrive Prima Comunicazione, la rivista americana ha deciso di sospendere definitivamente la stampa della versione cartacea negli Stati Uniti dopo quasi 70 anni nelle edicole. Pochi incassi, già dopo la morte del fondatore Hugh Hefner l’editrice, Playboy Enterprises, aveva deciso di ridurre la frequenza di uscita. Ora l’emergenza coronavirus ha dato la spinta per arrivare al drastico taglio. “Abbiamo deciso che il nostro numero della primavera 2020, che arriverà questa settimana in edicola negli Stati Uniti, sarà la nostra ultima pubblicazione stampata”, ha spiegato il ceo di Playboy Enterprises, Ben Kohn.

“Mentre diventava sempre più evidente l’impatto della pandemia sulla produzione di contenuti e sulle forniture, siamo stati obbligati ad accelerare una conversazione che stavamo avendo internamente”, ha puntualizzato, precisando comunque che la rivista sarà pubblicata regolarmente online, con un’edizione speciale occasionale in stampa. Continueranno invece le pubblicazioni in alcuni mercati, attraverso accordi di licenza.