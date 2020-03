Polgreen lascia l’HuffPost. Guiderà i contenuti di Gimlet (Spotify)

Da Prima Comunicazione

Lydia Frances Polgreen, direttore di HuffPost lascerà la testata e il gruppo per diventare head of content in Gimlet Media, podcast company che dall’anno scorso fa capo a Spotify. Come scrive Prima Comunicazione, dopo il recente addio della fondatrice Arianna, l’Huffington Post ha individuato il suo nuovo direttore. La scelta, annunciata il 6 dicembre, è caduta su Lydia Polgreen, giornalista del New York Times. “Per me è un’opportunità imperdibile”, ha detto Polgreen, 41 anni. Secondo quanto riporta lo stesso quotidiano newyorkese, in cui Polgreen ha lavorato dal 2002 ricoprendo anche il ruolo di deputy international editor, i contatti con il sito di news, di proprietà di Aol dal 2011, sarebbero iniziati già prima delle elezioni presidenziali, ma proprio i risultati delle votazioni sarebbero stati tra i fattori che l’avrebbero spinta ad accettare la proposta.