Politiche attive per valorizzare il patrimonio di competenze dei manager

L’emergenza coronavirus ha creato situazioni di crisi aziendali e lo sblocco dei licenziamenti collettivi sta producendo una preoccupante serie di vertenze e ridimensionamenti del personale con una considerevole perdita di capitale umano e patrimonio di competenze.

La collettività e le aziende hanno investito ingenti risorse nella formazione e nella crescita professionale dei manager e sarebbe uno sperpero rendere tali figure inattive, oppure perderle per migliori opportunità di lavoro all’estero.

Proprio per favorire il reinserimento in azienda dei manager con competenze determinanti per la ripresa, le

associazioni Federmanager lombarde hanno creato il programma “Mentor2Manager”.

I Mentor, selezionati dalla società di Executive Search Key2People, accolgono i colleghi (Mentee) e li accompagnano in un percorso che si articola in una serie di 5 – 6 incontri su un arco temporale di 3-4 mesi.

Obiettivo dell’iniziativa di solidarietà è fornire un supporto personalizzato a chi partecipa al progetto per: acquisire maggiore consapevolezza di sé e del momento di transizione, avere un confronto su tematiche specifiche relative a relazioni e comunicazione, chiarirsi le idee sul proprio futuro professionale, rifocalizzare i propri obiettivi e individuare un piano di azione per raggiungerli.

La sperimentazione del programma “Mentor2Manager” realizzata nei primi mesi 2021 con 19 percorsi completati ha confermato l’elevato livello di soddisfazione dei partecipanti con eccellente valutazione del supporto del collega Mentor e dell’utilità del servizio.

Il servizio Mentor2Manager è organizzato nell’ambito del programma Lombardo di Politiche Attive “Sviluppo

PMI”, affidato alla società di servizi Arum di ALDAI-Federmanager, l’Associazione Lombarda Dirigenti Aziende

Industriali e finalizzato a sostenere la ripresa delle imprese favorendo il reinserimento lavorativo dei

manager.