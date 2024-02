Radio Deejay, Exor pensa alla vendita. "Alla finestra vi sarebbe..."

Radio Deejay, Exor pensa alla vendita

Potrebbero esserci novità sul fronte del business delle radio in casa Gedi, con nuovi asset pronti a essere ceduti. Secondo quanto riporta Mf - Milano Finanza, la famiglia Elkann che controlla Gedi tramite Exor "starebbe sondando il terreno per vendere la partecipazione detenuta in Radio Deejay".

Chi potrebbe prendere l'emittente radiofonica fondata da Claudio Cecchetto all'inizio degli anni '80? Sempre secondo queste indiscrezioni, "alla finestra vi sarebbe un investitore intenzionato a rilevare il 100% della società che rappresenta il fiore all'occhiello dell'intero network radiofonico controllato da Gedi, composto anche da Radio Capital e M2o".

Radio Deejay nel 2022 ha guadagnato il quarto posto in classifica con 4,7 milioni di ascoltatori (dopo Rtl 102,5, Rds e Radio Italia) e, sempre secondo MF, "stando ai valori di bilancio, Elemedia vale 86 milioni di euro, di cui ben 40 milioni per Radio Deejay, 30 per Capital e 16 per M2o"