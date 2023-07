Rai 1: al via la striscia Storace-Costamagna, diavolo e acquasanta insieme

Anche Simona Arrigoni e Roberto Poletti in onda

I palinsesti tv sono stati appena presentati e già si parla di anticipazioni in radio. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it è quasi pronto il palinsesto di Radio 1 firmato dal neo direttore Francesco Pionati dove spiccano la striscia dell'ex presidente Rai Marcello Foa, quella di Francesco Storace in coppia con Luisella Costamagna e il Cantiere Italia di Monica Setta.



Piu in dettaglio, Luisella Costamagna gradita dai 5 Stelle di Giuseppe Conte conquista oltre alla seconda serata di Rai 2 in diretta il lunedì sera (in contemporanea con quella di Francesco Giorgino, Ventunesimo Secolo su Rai 1) anche una prestigiosa striscia quotidiana su Radio 1 accanto a Francesco Storace, che sarà anche ospite fisso di Costamagna nel suo nuovo peogramma Tango.

Programma anche per Marcello Foa e Monica Setta che dal lunedì al venerdì dalle 18 racconta il Cantiere Italia. Progetti, infrastrutture, piano nazionale di ripresa e resilienza, patto di stabilità, pensioni, salario, inflazione e mercato del lavoro: tutto quanto raccontato a "misura di cittadino" senza politici, solo con tecnici imprenditori e rappresentanti del mondo dei consumatori o del terzo settore.

Su Radio 1 non mancano poi il pomeriggio con Simona Arrigoni, super spazio pomeridiano di una ora e mezza. E Roberto Poletti. Arrigoni sarà anche ospite fissa o inviata di Cartabianca.