Rai 2, da Andrea Delogu a Teo Mammuccari, Enzo Miccio e... Programmi nuovi (e conferme)

Se Rai 3 regala in vista della prossima stagione tv molte novità o ritorni attesi (non solo Giletti: Morgan, Peter Gomez (prime time), Saviano, Minoli e...), con un palinsesto che si annuncia davvero ricco, Rai 2 punta sul mix: alcune interessanti new entry e diverse conferme eccellenti. Intanto, come scritto nelle scorse settimane, l'ex Iena Antonino Monteleone avrà la sfida del giovedì sera in prima serata con L’Altra Italia (dal 7 novembre). Poi, secondo quanto riporta La Stampa, attenti a Teo Mammucari con Still Standing e Andrea Delogu che presenterà Revolution.

Fonte costume e moda, arrivano conferme sulle voci che danno Elisabetta Gregoraci in seconda serata (con Questione di Stile) e, sempre secondo La Stampa, in rampa di lancio Enzo Miccio con Top.

Il Mattin Show, ormai non è più un segreto, dopo la fine di Viva Rai2! riparte con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico che condurranno Binario 2.

Confermatissimo - riporta l'Ansa - in prima serata 'Belve' con Francesca Fagnani e, in seconda serata, 'La fisica dell'amore' con Vincenzo Schettini, oltre a 'Tango' di Luisella Costamagna, spostato al venerdì e in onda dal 13 settembre.

Rai 2 si confermerà anche il canale dello sport: dopo la primavera-estate all'insegna del grande ciclismo (Giro d'Italia e Tour de France), l'autunno sarà caldo nuovamente (come un anno fa) sul fronte del tennis con le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis. Un anno fa fu Sinner show: Jannik finalista nel torneo tra i migliori 8 al mondo e trascinatore azzurro nella vittoria dell'Italia. E la speranza di tutti i tifosi è di rivedere un 'film' simile quest'anno ancora su Rai2. Senza dimenticare i 3 appuntamenti nel weekend con Novantesimo minuto (sabato, domenica e lunedì in seconda serata).