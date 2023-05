Rai, l'ad Fuortes lascia da vittima. Però ha chiesto 240mila € di buonuscita

Rai, Carlo Fuortes e il passo indietro. Ecco i veri motivi del gesto

Carlo Fuortes ha fatto il passo indietro tanto richiesto dal governo Meloni e ieri ha dato le dimissioni da ad: "Non ci sono più le condizioni per continuare". Sorprendendo - si legge sul Fatto Quotidiano - per la durezza dei toni e puntando il dito contro la maggioranza, dove si erano dati da fare per trovargli un altro posto, tanto da emanare una legge ad hoc per fissare un tetto di età per i direttori degli enti lirici, così da consentirgli di planare sul San Carlo di Napoli al posto di Stéphan Lissner (che però vuol resistere). Si apre dunque ufficialmente la partita delle nomine Rai che s’interseca con le altre aperte, in primis quella sul comandante generale della Guardia di Finanza, su cui l’esecutivo è bloccato da giorni. Ma Fuortes per andarsene, avrebbe chiesto addirittura una buonuscita di 240 mila euro, ovvero un anno di stipendio, quello che gli manca per portare a termine il suo incarico.

Difficile, però, - prosegue il Fatto - che riesca a spuntarla. Anche perché a dimettersi è stato lui. "Me ne vado perché non ci sono più le condizioni per proseguire", spiega l’Ad in una nota. Fuortes sostiene di aver lavorato bene nel suo primo anno, ma "da inizio 2023 su di me si è aperto uno scontro politico che indebolisce il servizio pubblico, mentre ho registrato in Cda il venir meno dell’atteggiamento costruttivo". Intorno a lui, quindi, l’Ad ha sentito venir meno la fiducia della politica e visto incrinarsi il rapporto coi consiglieri. "Tutto ciò minaccia di paralizzare la Rai. E io non posso accettare di condividere cambiamenti di linea editoriale e una programmazione che non considero nell'interesse dell’azienda", chiude Fuortes. Ieri per tutto il giorno si sono rincorse voci su un possibile Consiglio dei ministri questa mattina per ratificare la nomina di Roberto Sergio come nuovo Ad della Rai. Ma così non sarà. Perché non c’è fretta e non c’è accordo.