Rai, Alessia Marcuzzi tripletta: Tale e Quale Show con vista su Sanremo e...

Alessia Marcuzzi a Tale Quale Show di Carlo Conti

Carlo Conti sembra aver deciso l’erede a Tale e Quale Show di Loretta Goggi (che ha lasciato il programma per motivi personali). Si tratta di Alessia Marcuzzi, con recentemente ha condotto i David di Donatello su Rai 1.

L'indiscrezione è firmata Tv Blog, secondo cui il programma del prime time di Rai 1 (partenza prevista per venerdì 27 settembre, il giorno prima del debutto di Ballando con le Stelle 2024) avrà anche una seconda new entry (maschile) tra i giurati a fianco dei confermati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Alessia Marcuzzi, Carlo Conti la chiamerà a Sanremo 2025? E nuovo format sulla Rai

Le novità per Alessia Marcuzzi non si fermano qui. Dopo averla vista quest'anno protagonista con Fiorello in 'Viva Rai2!... Viva Sanremo!', nel 2025 potrebbe, sempre secondo Tv Blog, essere coinvolta nel Festival di Carlo Conti. Senza dimenticare che, dopo due edizioni di Boomerissima, per lei il prossimo anno ci dovrebbe essere la conduzione di un varietà, si parla di un nuovo format su Rai2