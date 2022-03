Rai, Elisa Isoardi lasciata a casa: sulla ex di Salvini veto della Lega

Rai, assenza di Elisa Isoardi casuale? No, c'è lo zampino del direttore Di Bella e della Lega. Rumor

Elisa Isoardi, chi è costei? Sembrava ieri quando si vedeva la ex modella “made in Cuneo” condurre la Prova del cuoco, eppure da oltre due anni è scomparsa dai palinsesti di viale Mazzini proprio in coincidenza della rottura della sua relazione con Matteo Salvini nel 2019. Anni di purgatorio che sembravano destinati a finire, non fosse che il suo ritorno sul piccolo schermo si sia infranto sul “no” del nuovo direttore del Day time, Antonio Di Bella. Ma “la porta in faccia” del direttore a Elisa Isoardi non pare farina del suo sacco. Sembra infatti arrivare, come scrive Tag43.it, dopo il veto posto dal consigliere d’amministrazione in quota Lega Igor De Biasio. La bella conduttrice pagherebbe, dunque, ancora, il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista Matteo Salvini.

Sorprende che il diktat della Lega sia stato accolto da Di Bella, giornalista che ha sempre avuto il centrosinistra come area di riferimento, anche se pensando ai nomi degli onnipresenti Pierluigi Diaco e Andrea Delogu con cui sembra voler rilanciare Rai Due si nota un certo scivolamento a destra, a cui forse non è estranea l’influenza del suo vice Angelo Mellone, come scrive sempre Tag43.