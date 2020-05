Rai, il dg Salini: "Escludo le mie dimissioni, porto avanti il progetto"

Fabrizio Salini esclude le dimissioni da amministratore delegato Rai. E' lo stesso capoazienda di viale Mazzini a dirlo, rilevando che "alcuni organi di informazione insistono nel rilanciare ipotesi di mie dimissioni. Vorrei nuovamente ribadire che questa eventualita' e' del tutto esclusa: il mio unico obiettivo, a cui lavoro tutti i giorni, e' portare a termine il percorso iniziato in questi due anni in Rai, tanto piu' in questo momento cosi' difficile in cui il Servizio Pubblico svolge una funzione davvero cruciale per il Paese".

E dopo aver approvato il bilancio, "siamo concentrati sui nuovi palinsesti tv, radio e Rai Play sulla nuova proposta culturale e scolastica e su tutti gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati per il prossimo anno".