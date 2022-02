Rai, nuova infornata di nomine: festeggia il centrodestra

Rai, in arrivo le nomine dei vicedirettori: festeggia il centrodestra, a bocca asciutta il centrosinistra

Dopo i direttori in arrivo nelle prossime ore le nomine dei vicedirettori in Rai col centrodestra che festeggia riempendo cinque caselle pesanti.

Sotto il direttore degli approfondimenti, Mario Orfeo, due vicedirettori: Milo Infante, che dopo il successo di Ore 14 parte con un programma al lunedì in seconda serata di attualità, cronaca e crime, e Piero Alessandro Corsini. Mentre al daytime arrivano Federico Zurzolo, Marco Caputo e Angelo Mellone.

Quest'ultimo in quota Fratelli d'Italia, gli altri due a Lega-Forza Italia che in Rai, anticipatrice degli scenari politici nazionali, si muovono già come un partito unico. Ma niente da fare per la fascia del direttore di Rai 1 Stefano Coletta - quella del prime time - dove resta tutto nelle mani del centrosinistra.