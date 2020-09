Rai1 chiude "C'è tempo per..." di Convertini e Falchi per disastro ascolti

Rai1, a causa degli ascolti disastrosi chiude il programma "C'è tempo per..."

A causa degli ascolti disastrosi RaiUno chiude il programma "C'è tempo per..." di Beppe Convertini e Anna Falchi. Il duo doveva arrivare alla fine del mese di settembre, quando sarebbe subentrata Antonella Clerici. La prima rete del servizio pubblico, tuttavia, ha deciso di chiudere i battenti anticipatamente per fermare la caduta a picco degli ascolti. A prendere il posto del programma sarà la replica di un film.

Tg1, due giornalisti denunciano caos agli spettacoli

Nervi tesi anche nella redazione del Tg1. Al centro della bufera, in particolare, riporta DavideMaggio.it, c’è la sezione Cultura e Spettacoli del notiziario, che dopo il pensionamento di Vincenzo Mollica sarebbe finita nel caos. Questa la denuncia di due giornalisti della testata – il vice caporedattore Gianni Maritati e l’inviato Leonardo Metalli – che in una accalorata lettera al Presidente Rai hanno manifestato il loro disagio, parlando di “lungo e conclamato dissesto gestionale” del tg.

“La situazione della Redazione Cultura, strategica per tutta Rai, inspiegabilmente va peggiorando di ora in ora. Ad oggi ha 4 elementi in meno in organico (mai sostituiti), nessun caporedattore, nessun caposervizio e, come accennato, un solo inviato (Leonardo Metalli): siamo in attesa da più di un anno di una ristrutturazione totale che tenga conto delle professionalità interne alla Redazione stessa costruite negli anni. Con il collega Metalli speravamo in un miglioramento visto il nostro impegno a tamponare le emergenze lavorative e la cronica mancanza di risorse, invece sono arrivati altri guai“, scrivono i giornalisti, lamentando il mancato avviamento di una procedura di job posting che – a loro avviso – consentirebbe agli Spettacoli di tornare a lavorare a pieno regime. I due, descrivendo una redazione di fatto spaccata a metà, rimproverano inoltre al direttore Giuseppe Carboni di non aver valorizzato le professionalità interne dopo il pensionamento di Vincenzo Mollica. Una critica che, ovviamente, li riguarda da vicino.

Oltre ad essere giunta al tavolo del Presidente Rai Marcello Foa, la questione è stata sottoposta anche alla Vigilanza e sarà probabilmente oggetto di alcune interrogazioni parlamentari. L’escalation a cui si è arrivati in questi giorni è il risultato di un acceso confronto – tra la direzione del Tg e la Redazione Spettacoli – che dura da mesi. In tempi recenti, riporta DavideMaggio.it, la problematica era stata portata anche all’attenzione del Cdr prima e dell’AD Salini poi, con una urgente richiesta di colloquio a quest’ultimo.