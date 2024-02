Report torna sul Covid, tra sprechi e vaccino disastroso. Silenzio dei media

Report disegna l'Italia dei vaccini che ci dovevano salvare dal virus, tra errori, accentramenti di potere e affari troppo forti per proteggere davvero i cittadini

Sembra passato un decennio, con la maggioranza dei media italiani che non vuol sentirne parlare minimamente, ma il programma televisivo di Rai3 Report, condotto da Sigfrido Ranucci, nell’ultima puntata è tornato sulla stagione del Covid, sfornando due servizi incentrati sulla fase della vaccinazione.

Due inchieste andate in onda domenica 11 febbraio e che a distanza di due giorni non ha prodotto una riga sui giornali nazionali.

La prima, “Una dose di troppo” di Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini, la seconda, “Il vaccino scomparso” di Claudia Di Pasquale, che restituiscono uno scenario drammatico di un periodo che ha mostrato l’estrema fragilità del sistema sociale e un’impreparazione degli enti decisori ancora più inquietante. I due servizi passano dal mostrare gli hub vaccinali semi vuoti di oggi alle dosi scadute durante la pandemia, dai contratti che ingrassano Big Pharma alle analisi dell’immunologo Andreas Greinacher. Ordinario all’ateneo tedesco di Greifswald, Greinacher già nel 2021 aveva trovato i pericolosi anticorpi anti-PF4 che i pazienti sviluppavano a pochi giorni dalla vaccinazione con AstraZeneca e procuravano loro possibili trombosi associate a trombocitopenia.

La mancata trasparenza degli enti regolatori, i contratti segreti della UE, gli Open day per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, quando i dati già indicavano problematicità importanti, la limitata efficacia a lungo termine dei vari sieri, lo spreco di risorse finanziarie nell'acquisto di dosi eccedenti, molte delle quali in via di scadenza inviate poi nel terzo mondo, raccontano una fase storica del presente che invece non andrebbe rimossa. Nel 2021 con Affaritaliani e pochissime altre testate, avevamo sollevato a più livelli gli stessi interrogativi.

I giornalisti della trasmissione d’inchiesta, a più riprese, mostrano come l'organismo responsabile della vigilanza sui farmaci in Italia, Aifa, si sia trovato al centro di un vortice di decisioni, scavalcati dalla politica del ministero della Sanità ma soprattuto dai dettami della UE, con conseguenze spesso imprevedibili. Un quadro sconnesso, frutto anche dell’impreparazione all’evento, che ha portato come conseguenze danni sotto il profilo degli sprechi e dei rischi. Il lancio degli Open day, in particolare quelli incentrati sull'uso del vaccino AstraZeneca, fatti senza tener conto dei rischi già emersi, vengono indicati come alcuni dei momenti più confusi della stagione. Così come la decisione di utilizzare il vaccino di Oxford per fasce della popolazione più ampie, compresi i giovani adulti, che ha ampliato la possibilità di trombosi in individui al di sotto dei 60 anni.

E poi, come avevamo scritto nel 2021 con Affari, lo studio del professor Peter Doshi che sul British Medical Journal aveva dimostrato la limitata durata dell'immunità e la scarsa efficacia a lungo termine della campagna di immunizzazione.

Un altro dei passaggi salienti è l’accordo sui vaccini di Ursula von der Leyen che al tempo non convinse neanche il capo dell’Aifa Andrea Magrini. I giornalisti si chiedono dove sia il senso di comprare per milioni di persone un medicinale a scatola chiusa. Pfizer non si è fatta carico nemmeno dei rischi legali, in caso di eventi avversi. E poi il contratto “capestro”, definito così, con Pfizer, poiché i dati grezzi, sulle eventuali reazioni avverse e anomalie, non sarebbero stati disponibili prima del dicembre 2024. Sprechi, iniquità, confusione, incapacità di gestire il proprio potere decisionale in una fase drammatica mettono in fila uno spaccato davvero impressionante. Così come l’evoluzione di milioni di dosi vicine alla scadenza che finiscono al terzo mondo, con Paesi donatori che già dall’inizio erano consapevoli dell’assenza di sistemi di gestione della vaccinazione di massa in questi Stati.

Il costo complessivo di tutti i vaccini di ogni marca acquistati dall’Italia è stato di 4,4 miliardi già liquidati, più 850 milioni di impegno di spesa, una parte anche per vaccini che non arriveranno mai. Pfizer, grazie alle vendite del proprio preparato, è passata da un fatturato di 42 miliardi di euro e 9 di utili del 2020, a 100 miliardi di fatturato del 2022 con un utile di 32 miliardi di euro. Il tutto a fronte di un aumento di spese per ricerca di appena 2 miliardi. La prima inchiesta racconta come i vari Ad di Pfizer e Moderna, chiusi i contratti con la UE, vendessero le azioni della propria società, detenute personalmente, incassando introiti milionari anche per sé.

Il servizio di Claudia Di Pasquale è invece più incentrato sulla superficialità della gestione dei dati e delle reazioni avverse, con il vaccino Astrazeneca silenziosamente sparito dai centri vaccinali di tutta Europa, dopo non pochi casi di reazioni avverse gravi e decessi improvvisi, spesso militari italiani e giovani donne. La morte della giovane Camilla Canepa di Genova è stato uno spartiacque della storia recente. Con decisione la giornalista ha mostrato come i dati mostrati dagli enti di controllo non fossero in grado di restituire le vere problematicità delle somministrazioni. Il tutto mentre le reazioni avverse per le giovani donne raggiungevano la ragguardevole cifra di un caso su 25.000, un numero allarmante che non andava sottovalutato.

L'Italia ne ha comprati 40 milioni di dosi di AstraZeneca, ne ha somministrate poco più di 12, mentre 10,5 milioni sono scadute, così come il vaccino dai centri di somministrazione.