Rete unica, Vodafone non ci sta: "No al ritorno al monopolio"

"In Italia, il governo sta spingendo verso un'effettiva rinazionalizzazione e ri-monopolizzazione, un approccio che non e' positivo per i consumatori e per il benessere dell'economia digitale in Europa". Lo scrive il Ceo di Vodafone, Nick Read, in un articolo su Politico ripreso da Key4Biz. "Con l'Europa sempre piu' connessa digitalmente per via del Covid-19, l'Ue non deve sbagliare la sua strategia per le infrastrutture digitali", sottolinea Read, che aggiunge: "Il governo cerca un modo per consolidare la rete fissa di Telecom Italia, ex monopolista statale, con OpenFiber, proprietaria di una rete in fibra esclusivamente wholesale-only. Cio' lascerebbe i potenziali fornitori di banda larga fissa con un solo vendor di accesso all'ingrosso alla rete, ancora una volta Telecom Italia.

I clienti all'ingrosso di OpenFiber, compresa Vodafone, dovrebbero competere con le offerte di banda larga fissa al dettaglio di Telecom Italia senza altra opzione che acquistare l'accesso all'ingrosso sempre da Tim". Il Ceo di Vodafonechiede "semplicemente l'opportunita' di continuare a competere in condizioni di equita' e correttezza".