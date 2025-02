Sanremo 2025, Festival in alta quota: attenta Giorgia a Olly super star. E Irama-Achille Lauro...

Sanremo 2025 vincitore, Giorgia vs Olly

Il Festival di Sanremo è alle porte: martedì 11 febbraio il teatro Ariston si illuminerà per ospitare i 29 cantanti che sognano di vincere questa edizione del Festival.

Verdetto finale sabato 15 febbraio, anzi, alle prime ore di domenica 16 per essere precisi, quando Carlo Conti pronuncerà il nome del cantante o della cantante che riceverà l'ideale testimone da Angelina Mango con 'La noia'.

Per i bookmaker, a pochi giorni dall'inizio è un testa a testa tra Giorgia e Olly. Sono loro i grandi favoriti della vigilia per la vittoria del Festival di Sanremo 2025. E anche degli scommettitori ci credono: secondo quanto riporta Agipronews, su Planetwin365 comanda Olly, scelto dal 16,5% degli utenti contro il 13% della cantautrice romana, mentre Goldbet ribalta il verdetto con Giorgia, scelta dal 22% dei giocatori, avanti su Olly fermo al 19,5.

Il podio di Sanremo 2025 non è meno incerto in queste ore per chi scommette: Irama viene visto sul terzo gradino del podio tra il 9 e 13% e precede Achille Lauro all’8%. Fedez? Segue staccato con il 6% delle preferenze.

Sul fronte venerdì, la serata dedicata alle cover, da Snai non ci sono dubbi: un italiano su due ha scelto la coppia Giorgia-Annalisa, stessa percentuale degli altri ventotto artisti in gara all’Ariston.