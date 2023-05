"Seimila euro alla lobbista Zizza per parlare col ministro Urso". Il caso

Il caso della zarina Zizza e le porte aperte al ministero

Esplode il caso Carmen Zizza, relativo alla ex zarina delle autostrade milanesi, prima licenziata per le spese pazze e ora tornata grande protagonista nel governo Meloni e vicinissima al ministro Urso. La questione è finita al centro di un'inchiesta di Report, la trasmissione di Rai Tre questa sera affronterà il caso della lobbista Zizza. L’ex capo delle autostrade milanesi - si legge sul Fatto Quotidiano - era finita nei guai per le spese pazze e licenziata. Ora è di casa al ministero Made in Italy e consulente Stm, una partecipata del Mef. Di lei non c’è traccia alcuna nel registro dei lobbisti, che sarebbe il minimo sindacale per poter anche solo avvicinarsi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Eppure, regnante Adolfo Urso, a via Veneto è di casa. Ha partecipato da protagonista al ministero sul dossier Tim, advisor insieme all'amministratore delegato di Rothschild Italia Alessandro Daffina. Ma la sua presenza in via Veneto racconta molto di più: Zizza infatti si è aggiudicata una consulenza con STMicroelectronics.

Serviva - prosegue il Fatto - una interlocuzione diretta con Urso e pazienza se l’azienda che l'ha assoldata sia in fondo una partecipata dal Ministero dell’Economia: STM si è convinta a staccarle un assegno di 6 mila euro al mese su consiglio di Daffina (ex Fronte della Gioventù e vecchia conoscenza di Urso) che per Zizza ha firmato anche una lettera di referenze. A gennaio scorso il ministro Urso era andato a trovarli proprio a Catania: presente anche Zizza che soprattutto si è fatta notare a Roma. Come rivelato a Report da un alto dirigente di Via Veneto, secondo cui la consulente “entrava e usciva dal ministero senza alcun tipo di controllo e aveva accesso appunto nei vari uffici di gabinetto".