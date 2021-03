Selvaggia Lucarelli: "Boldrini? Le donne che lavorano per lei maltrattate"

Selvaggia Lucarelli contro Laura Boldrini

E' polemica social dopo la pubblicazione dell'articolo di Selvaggia Lucarelli che attacca Laura Boldrini proprio sul suo cavallo di battaglia: la difesa delle donne. E lo fa con un pezzo dal titolo molto esplicito, Maltrattate e malpagate. Donne contro la Boldrini, che è subito rimbalzato sui social.

"La ex colf moldava costretta in questi giorni ad andare al patronato per avere quel che le spetta, sue ex collaboratrici svilite e mal pagate, liti e dimissioni. La testimonianza di alcune donne che hanno lavorato con Laura Boldrini negli ultimi anni", si legge sul profilo Twitter di Selvaggia Lucarelli come introduzione al suo articolo.

La Lucarelli avrebbe raccolto le testimonianze di diverse ex collaboratrici della parlamentare che hanno raccontato condizioni di lavoro insostenibili, come quella di collaboratrice domestica moldava che si è dovuta rivolgere a un patronato della Capitale perché dopo 8 anni di lavoro per Laura Boldrini non avrebbe ancora ricevuto la liquidazione, pur essendo passati 10 mesi dalla fine del contratto di lavoro.

"A maggio 2020" si legge nell'articolo della Lucarelli "ho dovuto dare le dimissioni perché la signora, dopo tanti anni in cui avevo lavorato dal lunedì al venerdì, mi chiedeva di lavorare meno ore, ma anche il sabato, ma io ho famiglia, dovevo partire da Nettuno e andare a casa sua a Roma, per tre ore di lavoro. Siamo rimaste che faceva i calcoli e mi pagava quello che mi doveva, non l'ho più sentita. La sua commercialista mi ha detto che mi contattava e invece è sparita".

Al momento si registra una pioggia di commenti e condivisioni, ma non ha ancora pubblicamente replicato la diretta interessata, Laura Boldrini, solitamente molto attiva sulle piattaforme social. Restiamo in attesa.