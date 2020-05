Smart working, Twitter: "I dipendenti potranno lavorare da casa 'per sempre'"

Twitter autorizza i dipendenti a lavorare da casa "per sempre".

Lo ha annunciato, in una nota inviata a tutti i lavoratori del gruppo, l'amministratore delegato Jack Dorsey, secondo quanto riporta il Guardian. "Gli ultimi mesi hanno dimostrato che può funzionare", sottolinea il CEO di Twitter, "quindi se i nostri dipendenti si trovano nella condizione di poter lavorare da casa e vogliono continuare a farlo per sempre, faremo in modo che succeda".

Twitter ha esortato il lavoro in remoto dallo scorso 2 marzo per il coronavirus rendendolo obbligatorio dall'11 marzo. In ogni caso, conclude Dorsey, anche quando riapriremo gli uffici, "sarà fatto in modo cauto e graduale".