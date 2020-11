Top Influencers, Chiara Ferragni e consorte protagonisti dell'autunno

Chiara Ferragni da 37 mln di interazioni nel mese di settembre raddoppia a 74 mln conquistando la vetta della classifica di ottobre dei TOP influencers italiani stilata da Sensemakers per Primaonline. Sul podio, insieme alla consorte, anche Fedez che in ottobre ha raggiunto 16,1 mln di interazioni. Con 5,2 mln di interazioni, rientra nella TOP un altro membro della famiglia, Valentina Ferragni, in settima posizione. Nella classifica anche Gianluca Vacchi e Diletta Leotta, rispettivamente al 4° e al 5° posto con 12,7 mln e 7,8 mln di interazioni.

Influencer, la classifica di ottobre