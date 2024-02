Spot campagna sulla sicurezza stradale. Il dubbio: "Indossano le cinture?"

Spot nuova campagna sulla sicurezza stradale. Dubbio sui social: «Ma le cinture di sicurezza?»

Il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini ha lanciato una nuova campagna sulla sicurezza stradale con tre spot che mostrano comportamenti che possono essere la causa di incidenti e in contrapposizione vengono evidenziati quali siano i comportamenti sicuri. Dopo una breve introduzione, l'immagine di ogni video si sdoppia con le due situazioni a confronto. "Fai l’unica scelta possibile. Perché ne va della Vita, tua e degli altri", recita infine un testimonial.

Ma sui social è sorto un dubbio sul filmato che vede quattro ragazze a bordo di un’automobile. Nel primo, la donna alla guida invita responsabilmente un’amica a mettere via lo smartphone per non essere distratta. Nel secondo al contrario le quattro amiche a bordo si schiantano distratte dal telefono. Sui social c’è chi ha avuto la sensazione che i passeggeri seduti sui sedili posteriori non sembrano indossare le cinture di sicurezza in nessuna delle versioni.

Va però sottolineato che la passeggera del sedile centrale potrebbe indossare la cintura subaddominale.