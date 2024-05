Tamburini senza freni contro Cruciani e in rete scoppia il caso Radio24. VIDEO

Il direttore Tamburini sbotta contro Cruciani durante La Zanzara. Il web insorge: "Ma cosa diavolo sta dicendo?"- VIDEO

Scoppia il caso Fabio Tamburini. Il direttore di Radio 24 (e del quotidiano economico il Sole 24 Ore) è intervenuto senza freni durante la puntata speciale de La Zanzara- il programma di intrattenimento condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo- da Trento, nel corso del Festival dell'Economia. A far scattare l'ira del direttore i conflitti internazionali. Rivolgendosi al pubblico in strada ha infatti gridato a squarciagola: "Noi siamo per la pace, costi quello che costi. Anche il pubblico di Radio 24 è per la pace. In guerra si muore e noi non vogliamo morire. Andateci voi in guerra, noi no, noi siamo per la pace, costi quello che costi: viva la pace".

TAMBURINI PERDE LE STAFFE A LA ZANZARA- GUARDA IL VIDEO

I toni e i modi del direttore Tamburini hanno lasciato il pubblico di stucco. Tanto che, a nemmeno 24 ore dalla messa in onda della puntata, la rete ha iniziato a scatenarsi. "Che tristezza procura pensare che un giornale come Il Sole abbia vantato in passato figure di direttore di ben altro spessore", ha scritto un utente. "C’è anche quel piccolo dettaglio che stiamo parlando di una società quotata in Borsa", ha rincarato la dose un altro. "Ma ce li vedi De Bortoli o Barisoni fare uno show del genere? E Cruciani che sembra l'unico a non essere fuori contesto: "è il direttore, che cazzo gli devo dire?", ha precisato un ascoltatore. Questo spettacolo pietoso conferma che @Radio24_news sta attraversando un periodo di declino (già da qualche mese). Giornalisti che seguo da anni hanno fatto delle strane quanto improvvise inversioni a U sui temi dell'attualità (oltre ad una sovraesposizione litigiosa su X)", ha sentenziato un altro utente.

Radio 24, Tamburini senza freni a La Zanzara: sul web scoppia il caso. I post su X e il commento di un ex collaboratore

Ma tra i commenti a spiccare è quello di un economista, ex collaboratore di Radio 24, Carlo Alberto Carnevale Maffè: "Essere stati cacciati da Radio24 per decisione di questa dirigenza è una piccola medaglia al valor civile". E ancora: "In quello stesso studio mobile al Festival dell’Economia di Trento, qualche anno fa, trasmettevano anche @le_belve, in piena libertà di commenti. Direttore del Festival era @Tboeri. Non aggiungo altro".

E anche sotto al post di Maffè i commenti di indignazione per lo show fatto a La Zanzara dal direttore Tamburini non sono mancati: "So che continuare a dire "solo in Italia" è antipatico però accidenti è così Solo in Italia gente che da due anni muore sotto i colpi di un criminale viene ridotta a una carnevalata ciascuno per il proprio tendone da circo, sia un talk, radio, giornale Che vergogna mammamia", ha scritto un utente. "È un esempio di quanto può essere deleteria la popolarità e soprattutto la ricerca della stessa. Credo che il direttore in questione, dopo tanti anni in cui La Zanzara viene trasmessa, abbia deciso di comparire anche in video per sfruttare una sorta di popolarità 1/3", gli ha fatto eco un altro.

Essere stati cacciati da Radio24 per decisione di questa dirigenza è una piccola medaglia al valor civile. @OGiannino @recifar @Phastidio https://t.co/ADNNmcFfik — C.A. Carnevale-Maffè (@carloalberto) May 26, 2024

Insomma, tutti attoniti per il fatto che il direttore del primo giornale economico d'Italia sia riuscito a perdere così tanto le staffe: "Ma cosa diavolo sta dicendo? Incredibile!", si legge ancora su X. Un intervento che è diventato nel giro di poche ore un vero e proprio caso social, dividendo il pubblico "virtuale" da quello reale che da Trento ha infatti fatto partire un coro di incoraggiamento: "Un direttore, c'è solo un direttore...".