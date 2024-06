Tim Summer Hits, Carlo Conti cala subito l'asso Annalisa. Mentre Elodie... Cast e date

Arriva l’estate e la grande musica scende in piazza! È quella di TIM Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, e la piazza è quella di Roma, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo che, anche quest’anno, da martedì 11 a venerdì 14 giugno si accenderà con le colonne sonore dell’estate 2024.

Quattro imperdibili serate, con ingresso gratuito, realizzate con la collaborazione di Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi.

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco ogni sera e, nello specifico

· Martedì 11 giugno - ANA MENA, ANNALISA, ANTONELLO VENDITTI, ARISA, BABY K, DARGEN D'AMICO, EMMA, ERMAL META, FRED DE PALMA, GAZZELLE, GEOLIER, GIANNA NANNINI, JVLI, IL TRE, MAHMOOD, MATTEO PAOLILLO, OLLY, PETIT, RHOVE, TANANAI, THE KOLORS.

· Mercoledì 12 giugno - ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANNALISA, ARTICOLO 31, BIGMAMA, BNKR44, CLARA, COMA_COSE, EIFFEL 65, ELETTRA LAMBORGHINI, FIORELLA MANNOIA, GAIA, GHALI, ICY SUBZERO, LDA, LOREDANA BERTÈ, MAHMOOD, MASSIMO PERICOLO, NOEMI, PINO D'ANGIÒ, RAF, ROCCO HUNT, SHADE, TANANAI, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE.

· Giovedì 13 giugno - ACHILLE LAURO, ALESSANDRA AMOROSO, ANGELINA MANGO, BIGMAMA, BRESH, CAPO PLAZA, CORONA, ELODIE, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, GAIA, GIGI D'ALESSIO, HOLDEN, MALIKA AYANE, MARA SATTEI, NEK, POOH, ROSE VILLAIN, TONY EFFE.

· Venerdì 14 giugno – AIELLO, ANNA, BENJI & FEDE, BOOMDABASH, COLAPESCE DIMARTINO, EMMA, FABRIZIO MORO, IRAMA, JVLI, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LA SAD, MR. RAIN, OLLY, ORIETTA BERTI, PAOLA & CHIARA, PIERO PELÙ, RICCHI E POVERI, SANTI FRANCESI, SARAH, UMBERTO TOZZI.

TIM Summer Hits, quando va in onda su Rai1 e Rai Radio 2

TIM Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da Piazza del Popolo a Roma e, successivamente, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio.

Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata.