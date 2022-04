Toni Capuozzo, il popolo social si schiera col giornalista: boom dell'hashtag

Toni Capuozzo, dopo le polemiche su Bucha i social stanno dalla parte dell'inviato: schizza in tendenza l'hashtag #iostocon...

Continua il caso Toni Capuozzo. Dopo le forti polemiche suscitate dal giornalista e inviato di Canale 5 per la posizione presa riguardo il massacro di Bucha, il popolo del web ha preso in mano la situazione. Ebbene, se prima regnava l'indignazione generale (anche social), adesso sembra ci sia stato un cambio di rotta.

Su Twitter, esplode in tendenza l'hashtag #IoStoConToniCapuozzo, punto di ritrovo per tutti i sostenitori del giornalista. L'utente Claire Madison, da parte sua, twitta: "Pochi giornalisti possono vantare la sua onestà intellettuale". O, ancora, Don Luca Gabriel scrive: "Capuozzo si conferma un osservatore esperto ed imparziale, un uomo verace, libero e coraggioso; perciò inviso all'impostura dominante".

Ma i commenti vicini al giornalista fortemente contestato non si fermano qui. "La verità scomoda non allineata al pensiero unico è per pochi ….STIMA INFINITA", cinguetta Giovanni Serra. "Il miglior reporter di guerra italiano... la verità anche se scomoda deve essere ricercata sempre.. mai prono al pensiero unico ma sempre alla verità". C'è, però, ancora chi si sente di contestare Toni Capuozzo. Magari in modo goliardico, come l'utente dal nome Mario: "Toni di' la verità, la badante ucraina ti ha chiesto l'aumento e tu l'hai presa male?".

Leggi anche: