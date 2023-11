Tra Il Domani e La Verità, così De Benedetti può manipolare destra e sinistra

Un piede nel "Domani" e uno nella "Verità". Così De Benedetti condiziona la politica

Come ha scritto ieri Affaritaliani.it, Carlo De Benedetti, il Grande Vecchio della sinistra, già editore de la Repubblica e che affossò l’Informatica italiana con l’Olivetti, ha fatto il Grande Balzo, proprio come Mao, solo che invece che farlo in avanti lo ha fatto a destra. Infatti attraverso il solito gioco di società più o meno impilate alla cinese si viene a sapere che possiede una partecipazione nel gruppo agricolo Bf, Bonifiche ferraresi. E indovinate chi è il Capo di detta società? Vecchioni.

In questa Italia ormai liquida uno può avere anche un sobbalzo e pensare che il Vecchioni cantautore abbia gestito per anni una doppia identità, ma non è così. Non si tratta del buon Roberto ma di Federico Vecchioni, già assai influente capo di Confagricoltura, ma soprattutto da poco azionista con una quota del 25% del destrissimo La Verità diretto dall’altrettanto destrissimo Maurizio Belpietro che stava per finire agli Angelucci.

Ma fino a qui si può pensare che business is business, come dicono gli americani, ma c’è un fatto rilevante anche nel mondo spregiudicato della finanza e cioè Carlo De Benedetti, dopo aver lasciato la Repubblica al figlio che se lo è subito rivenduto col gruppo Gedi agli Agnelli, è il proprietario di il Domani, diretto da Emiliano Fittipaldi (prima all’Espresso) e che continua – come faceva (e un pochino fa ancora Repubblica) - ad attaccare sistematicamente il centro-destra.

De Benedetti è ebreo ma c’è un passo del Vangelo che dice che non si può servire contemporaneamente Dio e Mammona. Ed è questo, di fatto, che sta facendo l’Ingegnere. Non si tratta solo di una spregiudicata operazione finanziaria, una delle tante con cui De Benedetti ha distrutto la fiorentissima informatica italiana e cioè quella Olivetti che era il fiore all’occhiello del nostro Paese, questa volta sta tenendo il piede in due staffe con il Domani e La Verità. I due quotidiani sono assolutamente antitetici e inconciliabili.

Oltretutto un comportamento come questo rappresenta un vulnus democratico perché De Benedetti può così condizionare la politica italiana su due fronti. Potrebbe, ad esempio, in virtù della sua partecipazione azionaria, attaccare il governo da destra, facendo passare la sua azione anzi come critica costruttiva e magari farsi pure bello presso la pubblica opinione dicendo ecco, vedete, sono ancora di sinistra, solo che mi sono comprato un po’ di destra.

Viceversa, potrebbe continuare a far scrivere contro il governo da sinistra, tramite Il Domani. È un po’ come un presidente di calcio che possedesse due squadre di calcio di serie A, cosa infatti vietata, perché poi nel derby per chi “tiferebbe” veramente? Vecchioni è uomo storicamente vicino alla destra tanto che per l’acquisto della Verità si è parlato di una azione avvallata da Giorgia Meloni per diversificare il monopolio degli Angelucci, già editori di Libero, il Giornale e de Il Tempo. A questo punto De Benedetti è formalmente anche in quota Meloni, diciamo così, o almeno centro-destra.

Insomma un bel pasticcio in cui il patron della finanza prêt-à-porter Italiana si è prontamente catapultato. In ogni caso una situazione ambigua, anzi, un vero e proprio “conflitto di interessi” che guarda caso è proprio il termine utilizzato per decenni da De Benedetti per designare la posizione di Silvio Berlusconi. Si tratti di Karma, si tratti di eterogenesi dei fini, si tratta di finanza speculativa, si tratti di mossa politica, occorre che questo conflitto di interessi sia risolto al più presto, ne va della tenuta democratica della nostra Repubblica.