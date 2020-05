Ascolti tv: "Fuori dal coro" batte "Di martedì" in prima serata

Ascolti tv 19 maggio: vince il film Ricatto d’amore, partenza flop per La cattedrale del Mare

Il film 'Ricatto d'amore', trasmesso ieri sera da Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.301.000 spettatori e il 13.2% di share. Al secondo posto, la prima puntata della fiction spagnola 'La Cattedrale del Mare' su Canale 5, con 2.642.000 spettatori e l'11.2% di share.

Terzo piazzamento, su Italia 1, per 'Le Iene' con 2.177.000 spettatori e l'11.3% di share. A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prima serata: 'Troppo Napoletano' su Rai2 (1.778.000 spettatori, share 6.7%), 'DiMartedì' su La7 (1.525.000 spettatori, share 6.3%), 'Carta Bianca' su Rai3 (1.386.000 spettatori, share 5.9%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.358.000 spettatori, share 6.8%), '007 - Il Mondo non Basta' su Tv8 (486.000 spettatori, share 2%), 'Non Stop' sul Nove (409.000 spettatori, share 2%). (