Ue, "quattro influencer su cinque nascondono la pubblicità"

Influencer, il 97% fa pubblicità e «solo il 20% lo dichiara». L'indagine dell'Ue

Il 97% degli influencer attivi in Europa pubblica contenuti commerciali, ma solo uno su cinque indica sistematicamente che il loro contenuto è pubblicitario. Lo spiega un’indagine condotta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori di 22 Stati membri, della Norvegia e dell’Islanda, sui post sui social media di 576 influencer.

L’obiettivo era verificare se gli influencer rendessero note le loro attività pubblicitarie, come richiesto dalla normativa Ue sui consumatori. Dall’indagine risulta che il 97% ha pubblicato post con contenuti commerciali, ma solo il 20% li ha comunicati sistematicamente come pubblicità. E ancora: il 78% dei profili verificati esercita un’attività commerciale, ma solo il 36% è registrato come commerciante a livello nazionale.

Il 30%, inoltre, non ha fornito dettagli aziendale sui propri post, come indirizzo e-mail, nome della società, indirizzo postale o numero di registrazione. Il 38% degli influencer non ha utilizzato le etichette della piattaforma che servono a rivelare i contenuti commerciali, come la levetta “partnership a pagamento” su Instagram. Secondo questa indagine Ue questi influencer hanno usato diciture come “collaborazione” (16%), “partnership” (15%) o ringraziamenti generici al marchio partner (11%).

L’indagine Ue fa sapere poi che il 40% degli influencer controllati ha reso visibile l’informativa durante l’intera comunicazione commerciale. Il 34% dei profili ha reso la divulgazione immediatamente visibile senza bisogno di ulteriori passaggi, mentre il 40% degli influencer ha appoggiato i propri prodotti, servizi o marchi.