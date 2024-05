Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con un cavaliere: "Tu che che cazzo vuoi? Non alzare la voce"

Maria De Filippi si arrabbia con uno cavalieri in studio a Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 17 maggio 2024, su canale 5 la padrona di casa ha rimproverato Fabio mentre discuteva con la dama Sabrina. L'uomo ha alzato la voce e la conduttrice del programma ha alzato il cartellino giallo. Andiamo con ordine.

La storia tra Fabio e Sabrina è finita perché il Cavaliere non se l'è sentita di proseguire. Alessia difende l'amica, critica l'atteggiamento di Fabio e la esorta a chiudere definitivamente la relazione e andare oltre: «Amati e digli ciao!». Il Cavaliere alza la voce ripetendo più volte «Ma tu chi sei? Tu chi sei? Che vuoi?».

Maria De Filippi non ci sta, «Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla».

Il cavaliere chiede scusa e anche Maria De Filippi lo fa per aver alzato la voce. Applausi a scena aperta dal pubblico in studio di Uomini e Donne.